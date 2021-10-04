Люди, знакомые лично с серийными убийцами поделились своими историями

Пользователи популярного интернет-форума Reddit, которые когда либо на своем жизненном пути пересекались с маньяками, поделились своими историями.

Одна из пользовательниц под ником Scoobymaybe рассказала о влюбленности своей матери в Кеннета Бьянки, который насиловал и убивал женщин в округе Лос-Анджелесе в конце 70-х годов. По ее словам, Бьянки работал охранником в госпитале, где ее мать была медсестрой. Как она говорит, маньяк защищал ее от агрессивных пациентов, а также впечатлил тем, что запомнил всех ее детей по именам с первого раза.

Юзер zeppelincommander рассказал, что в детстве был знаком с серийным убийцей Ларри ДеУэйн Холлом. Отец пользователя был реконструктором Гражданской войны в США и учил своего сына и других детей, в числе которых был Холл в реконструктором клубе стрелять, метать топоры и выживать в дикой среде. zeppelincommander предположил, что эти навыки помогли в дальнейшем Холлу убивать своих жертв и скрываться от полиции.

Еще одна пользовательница сообщила, что школа, в которую она ходила, была неподалеку от дома маньяка Денниса Рейдера, известного также как «Свяжи, пытай и убей», история которого вдохновила Стивена Кинга на написание новеллы «Счастливый брак». По ее словам, когда мама забирала ее из школы, Рейдер всегда сидел на веранде и здоровался с ней, а иногда они даже обсуждали погоду и последние новости.

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