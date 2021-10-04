В Роспотребнадзоре заявили, что у летучих мышей в России выявили коронавирусы

Руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская заявила, что коронавирус SARS-CoV-2 у летучих мышей в России пока не обнаружен, но другие варианты вируса были выявлены. Об этом сообщает РИА «Новости».

«SARS-СoV-2 у летучих мышей из России не обнаружили. Мы протестировали образцы из примерно двух сотен летучих мышей, разных видов, методом РТ-ПЦР. Специально искали вирусы, очень похожие на SARS-СoV-2. Но ничего не нашли», — отметила Сперанская.

Она подчеркнула, что в природе кроме SARS-СoV-2 существуют и другие типы коронавируса, которые и были обнаружены у летучих мышей на территории России. Их можно встретить во всех регионах страны, где они водятся, но в России такие летучие мыши мало исследованы.

Ранее французские и азиатские исследователи нашли у обитающих в Лаосе летучих мышей коронавирусы, практически идентичные изначальному уханьскому варианту SARS-CoV-2. Ученые считают, что эти вирусы представляют для человека опасность в будущем. Эти данные подтверждают версию естественного происхождения COVID-19.