Во Владивостоке проверят морепродукты после обнаружения опасных водорослей

Проверку качества морепродуктов начала приморская межобластная ветеринарная лаборатория. Речь идет о ресурсах, добываемых в Амурском заливе во Владивостоке. Экспертиза проводится после сообщения ученых о массовом обнаружении микроводорослей, продуцирующих опасные фитотоксины. Об этом рассказал РИА Новости представитель управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Мониторинг Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН выявил в водах Амурского залива микроводоросли, выделяющие смертоносный нейропаралитический яд. Норма превышена в 200 раз.

В Амурском заливе добывают устрицы, мидии, анадары и мактры.