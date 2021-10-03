Премьер Грузии заявил, что Саакашвили обсуждал убийства оппозиционеров

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обсуждал со своей командой убийство нескольких лидеров оппозиции во время масштабной акции в столице 3 октября, чтобы лишить грузинское правительство легитимности. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в эфире телекомпании «Имеди».

По его словам, Саакашвили планировал неожиданно появиться на акции и во время «кульминации» вывести на улицы 10 тысяч человек.

«Здесь в это время одним из обсуждаемых вариантов было убийство нескольких лидеров оппозиции. Скажу прямо, внутренняя информация есть», — подчеркнул премьер.

Подобный шаг позволил бы Саакашвили лишить правительство Грузии легитимности, пояснил Гарибашвили.

«Они показывали бы за границу, посмотрите, что происходит, они прямо убивают лидеров оппозиции. Фактически, тогда бы они требовали не только освобождения Саакашвили, но и отставки правительства, назначения новых выборов», — продолжил свою мысль премьер.

В интервью Гарибашвили назвал экс-президента Грузии опасным и больным человеком, который является постоянным источником дестабилизации страны.