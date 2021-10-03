В сети появилось видео драки со стрельбой в Москве

На Ленинском проспекте в Москве произошла потасовка, один из участников который начал стрельбу. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».

На кадрах видно, как двое мужчин вступили в перепалку и пытаются напасть на мужчину с женщиной. Тот в ходе потасовки достал пистолет и произвел выстрелы в воздух, а после направил оружие на них.

Ранее в Сухуме депутат абхазского парламента Алмасхан Ардзинба открыл огонь из автомата возле здания МВД страны, выкрикивая нецензурные ругательства в адрес милиционеров. Парламентарий подъехал к контрольно-пропускному пункту МВД на служебной машине, произвел 20 выстрелов в воздух, после чего скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

До этого неизвестный мужчина, вооруженный и одетый в военную форму и бронежилет, подъехал к полицейскому отделению в Лисках Воронежской области и открыл огонь, после чего проник внутрь здания и взорвал там бомбу. Также стало известно, что злоумышленник может быть причастен к убийству двух детей и женщины.