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Создатель приюта назвала возможную причину отравления собак

Производитель корма, которым, предположительно, отравились около 150 собак в подмосковном приюте «Лохматая душа» также выпускает химикаты для травли крыс. Возможно, вещество могло случайно попасть в пищу для собак, заявила создатель и директор приюта Валентина Силич в эфире телеканала «Москва-24», сообщает ТАСС.

«С этим дилером мы работаем полтора года. Мы не знали, а оказывается, они одновременно с кормом для собак выпускают еще химикаты для травли крыс. Возможно, кто-то из рабочих мог перепутать что-то», — сказала директор приюта, подчеркивая, что «это просто предположения».

Она отметила, что не считает отравление намеренным.

«Пока не будут готовы анализы, голословно обвинять людей [не буду]. Но твердо заявляю: это корм», — резюмировала Силич.

Инцидент произошел в подмосковном Чехове. Около 150 собак отравились в приюте «Лохматая душа», 16 из них погибли. В приют сразу же были вызваны государственные городские ветслужбы, благодаря которым удалось спасти большую часть животных. По предварительным данным, собаки могли отравиться фосфатом. Точная причина отравления станет известна после ряда анализов и экспертиз. Всего в приюте находятся 1,8 тыс. животных.

По факту произошедшего подмосковная прокуратура дала поручение чеховскому подразделению провести проверку. По ее результатам, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

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