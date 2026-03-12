Размер шрифта
Главарь напавших на «Крокус» террористов получил пожизненный срок

Суд дал пожизненный срок вероятному главарю напавших на «Крокус» террористов
Алексей Майшев/РИА Новости

Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному сроку предполагаемого главаря напавших на «Крокус Сити Холл» террористов. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru» из зала суда.

Согласно решению суда, Шамсидин Фаридуни приговаривается к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых 18 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания – в колонии особого режима, со штрафом в размере 990 тысяч рублей.

Второй Западный окружной военный суд сегодня выносит приговор по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года. В результате атаки на концертный зал пострадали более 600 человек, 150 погибли, а размер причиненного ущерба составил миллиарды рублей. С момента теракта прошло почти два года. На скамье подсудимых — 19 обвиняемых. Уголовное дело насчитывает 427 томов. Гособвинение просило суд назначить 15 подсудимым пожизненное лишение свободы. Из них четырем фигурантам, являющимся исполнителями теракта, прокуратура предложила установить первые 17 лет наказания в тюрьме, а оставшуюся часть — в колонии особого режима, со штрафом 990 тыс. рублей каждому. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее террорист из «Крокуса» пожаловался на грубое задержание.

 
