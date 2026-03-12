Размер шрифта
Слуцкий попросил освободить от НДС парикмахерские и маникюрные салоны

Слуцкий попросил Минфин освободить индустрию красоты от НДС
Виталий Аньков/РИА Новости

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился в министерство финансов России с предложением освободить от НДС парикмахерские, маникюрные салоны и другие объекты малого и среднего предпринимательства в индустрии красоты. Соответствующее обращение имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

«В настоящее время предприятия индустрии красоты характеризуются высокой трудоемкостью, при этом средняя рентабельность остается по-прежнему низкой. Дополнительная налоговая нагрузка ограничивает возможности развития отрасли, снижает количество действующих компаний и влияет на доступность услуг для населения», — отмечается в обращении.

Минфин России внес в правительство проект поправок в Налоговый кодекс, которые позволят сохранить доступ к отдельным мерам поддержки малым и средним предпринимателям для плавной адаптации бизнеса к изменениям, вступившим в силу с 2026 года. ЛДПР предлагает распространить данные меры поддержки на организации малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере индустрии красоты.

«ЛДПР полагает целесообразным включить деятельность предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в сфере индустрии красоты, в перечень услуг, подпадающих под освобождение от налога на добавленную стоимость. В целях обеспечения финансовой устойчивости субъектов малого и среднего предпринимательства предлагается продлить срок действия соответствующих мер до 31 декабря 2028 года», — говорится в предложении ЛДПР.

В стране сейчас свыше 6 миллионов женщин-предпринимателей, они составляют более 40% от всего бизнеса страны. Женщины активно используют все возможности вести свое дело – это и самозанятые, и ИП. Об этом Слуцкий заявил «Газете.Ru» на выездном расширенном заседании фракции ЛДПР в Государственной думе, посвященном защите прав женщин: «Сама за себя: выживание как женское искусство» 12 марта 2026 года.

«Мы в ЛДПР знаем: вопрос поддержки женщин – это не просто дать денег. Надо дать возможность нормально зарабатывать. Нам нужно стимулировать женское предпринимательство. Но и тут есть проблемы. К примеру, традиционно женская сфера – сфера услуг, индустрия красоты, парикмахерские услуги, где прибыли традиционно невысокие. Сотни женщин из разных регионов страны просят нас внести их бизнес в перечень видов деятельности, освобожденных от НДС до 2028 года включительно. И мы их слышим и выйдем с таким предложением. Я призываю каждую женщину-предпринимательницу в нашей стране: приходите в ЛДПР, поддержите нашу инициативу, только вместе нас услышат!» — отметил Слуцкий.

С 30 апреля в России вступает в силу национальный стандарт ГОСТ по услугам ногтевого сервиса. Документ регламентирует технологические процессы маникюра, педикюра, наращивания и снятия покрытия, а также временные нормативы на процедуры. Стандарт распространяется на салоны красоты, индивидуальных предпринимателей и самозанятых мастеров.

Ранее были подсчитаны затраты бизнеса на ребрендинг из-за закона о русском языке.

 
