МИД Ирана обратился с одной просьбой к соседним странам

Иран обратился к соседним странам с просьбой не позволять США злоупотреблять их территорией. Об этом сообщил официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Мы просили наших соседей не позволять США злоупотреблять их территорией», — сказал дипломат.

Он напомнил, что американские военные напали на суверенное государство, каким является Иран, ликвидировали верховного лидера страны аятолла Али Хаменеи и важнейших командиров. По словам Багаи, эта «чудовищная агрессия» не могла остаться без ответа.

Также дипломат возложил ответственность за происходящее на Ближнем Востоке на Европу. Он призвал европейцев проявить смелость и выступить против этой несправедливости.

«Они [европейцы] не должны угождать США и Израилю», — подчеркнул Багаи.

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан принес извинения за удары по странам Персидского залива и пообещал не атаковать соседей, если те сами не нападут на Исламскую Республику. Пезешкиан также призвал соседние государства не становиться «игрушками в руках империализма». Кроме того, он заявил, что требование США о безоговорочной капитуляции Ирана — это «мечта, с которой им придется отправиться в могилу».

