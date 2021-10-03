Избитого в общежитии под Вологдой сироту предложили усыновить

Местная жительница предложила усыновить сироту, которого избили под предлогом «посвящения в студенты» в общежитии Сокольского лесопромышленного техникума под Вологдой. Свой пост в местном паблике женщина прокомментировала в беседе с «Газетой.Ru».

«Главное, как парень отреагирует на мое предложение, мои дети согласны. Он на данный момент в городе не находится. На неделе приедет. Там и пообщаемся», — сказала Анна Дружинина.

До этого она обратилась к молодому человеку в комментариях сообщества «Сокольские сплетни» в соцсети «ВКонтакте» с предложением написать ей в личные сообщения.

«Если можно и ты хочешь, приходи ко мне жить. У меня есть сыновья, с которыми я уверена, что подружитесь, и они будут твоими защитниками, а еще у них много друзей, которые тебя больше не дадут в обиду! Буду каждый день тебя провожать и встречать с техникума. А еще все будет хорошо. Напиши. Я буду ждать...» — написала женщина.

Видеозапись, на которой молодого человека избивают толпой, была опубликована в сообществе «Сокольские сплетни» вечером 2 октября. В комментариях отметили, что избитый парень — сирота.

В пресс-службе ГУ МВД по Вологодской области сообщили «Газете.Ru» о проведении проверки, после нее будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.

В свою очередь директор Сокольского лесопромышленного политехнического техникума Алексей Сорокин сообщил, что прокомментирует ситуацию в рабочий день. В региональном Департаменте образования на звонки не ответили.