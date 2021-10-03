Прокуратура начала проверку после отравления около 150 собак в приюте в Подмосковье

В подмосковном Чехове около 150 собак отравились в приюте «Лохматая душа», 16 из них погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на создателя и директора приюта Валентину Силич.

«На сегодняшний день погибли 16 животных, около 60 еще тяжелые, приблизительно, собак 70 мы уже рассадили по вольерам, те, которые пережили первую волну и легче всего перенесли», — сказала Силич.

Она добавила, что в приют сразу же были вызваны государственные городские ветслужбы, благодаря которым удалось спасти большую часть животных.

По предварительным данным, собаки могли отравиться фосфатом. Точная причина отравления станет известна после ряда анализов и экспертиз.

«Я считаю, что это не отравление ядами, это халатность производителя, кто неправильно учел дозировку или ошибся. Потому что пострадали три приюта — в Челябинске 30 сентября, он использует этот же корм, называется «Наш дом», пострадал приют «Лесной» здесь в Подмосковье», — добавила директор «Лохматой души».

По факту произошедшего подмосковная прокуратура дала поручение чеховскому подразделению провести проверку. По ее результатам, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.