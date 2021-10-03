В ПФР назвали условия досрочной пенсии для предпенсионеров

Россияне, не имеющие возможности устроиться на работу в предпенсионном возрасте, имеют право выйти на заслуженный отдых на два года раньше. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на отделение ПФР по Кабардино-Балкарии.

«Помимо этого, страховой стаж оставшегося без работы предпенсионера должен составлять не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Также у них должно быть накоплено минимальное число пенсионных коэффициентов: в 2021 году это 21», — добавили в ПФР.

В ведомстве отметили, что лучше обратиться с соответствующим заявлением заранее, чтобы избежать случаев неполучения пенсии за период между прекращением выплаты досрочной пенсии как безработному гражданину и датой назначения страховой пенсии по старости.

Ранее в ПФР назвали категорию пенсионеров, имеющих право на повышенную пенсию. По данным ведомства, родители студентов, обучающихся по очной форме обучения, имеют право на повышенные выплаты. При этом студенты могут учиться в российских, так и иностранных учебных заведениях за границей.