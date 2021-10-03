В России предрекли погодные аномалии

Европейскую часть России ожидают погодные аномалии в ближайшие дни из-за мощного антициклона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Очень теплая погода будет на севере европейской части России, потому что в антициклоне с западной периферии перемещаются теплые воздушные массы. Температура будет выше нормы на четыре градуса», — сказал Вильфанд.

Таким образом, в Калининградской области прогнозируется 15-21°С, в Ленинградской — 12-13°С, Мурманской, Вологодской областях, Карелии — 8-12°С, в Новгородской, Псковской областях — 11-16°С, уточнил синоптик.

Урал и юг западной Сибири, Челябинскую, Свердловскую, Курганскую, Омскую, Новосибирскую, Томскую области ждет аномально холодная погода, сказал специалист.

Ранее россиянам рассказали, в каких регионах в октябре температура будет выше нормы, а где будет дефицит осадков.