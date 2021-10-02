Черногорский суд арестовал экс-владельца Черкизовского рынка Исмаилова

Суд в столице Черногории Подгорице арестовал бывшего владельца Черкизовского рынка Москвы Тельмана Исмаилова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Марину Русакова.

По словам защитницы, бизнесмен будет оставаться под стражей до тех пор, пока черногорские власти не примут решение о его выдаче России.

«Суд в Подгорице арестовал Исмаилова, он будет находиться в местном СИЗО до решения властей Черногории о том, выдавать его РФ или нет. Адвокаты уже обжаловали данное решение. Они просят освободить Исмаилова под залог», — пояснила она.

О задержании экс-директора Черкизовского рынка стало известно вечером 1 октября.

По предварительной информации, он обвиняется в организации убийства двух предпринимателей. Обвинение Исмаилову было предъявлено 11 ноября 2017 года, розыск азербайджанского бизнесмена велся по линии Интерпола.

При этом в посольстве России в Черногории сообщили, что они не располагают официальной информацией о задержании бизнесмена.

Ранее 2 октября глава комитета парламента по безопасности и обороне Черногории Милан Кнежевич заявил о необходимости расследовать связи Исмаилова с бывшими властями и президентом страны Мило Джукановича.