Лукашенко не согласился, что в Белоруссии неправильно борются с COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью CNN не согласился с тем, что в стране плохо борются с коронавирусной инфекцией. Интервью частично опубликовано белорусским государственным изданием «СБ.Беларусь сегодня».

«Это вы так определили, что мы неправильным путем шли. Это ваша позиция и ваша точка зрения. А у меня другая позиция и другая точка зрения. И она подкреплена конкретными фактами. От этого никуда не уйдешь», — сказал Лукашенко

В подтверждение своих слов белорусский лидер привел британскую смертность от COVID-19, которая в «сотни раз больше» аналогичного показателя в Белоруссии.

Лукашенко также отверг обвинения в легкомысленном отношении к пандемии коронавируса.

«Я никому никогда не давал легкомысленных советов. А вы просто в бешенстве, особенно в Великобритании, порой, не знали, что делать. Мы это видели, и я это видел, потому что глубоко был в это погружен», — вспомнил Лукашенко.

В том же интервью президент Белоруссии назвал фантазией версию, что посадка борта Ryanair была операцией спецслужб.