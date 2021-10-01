Доктор Мясников назвал привычки, пагубно влияющие на поджелудочную

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что к воспалению поджелудочной железы может привести злоупотребление спиртным. Об этом медицинский специалист рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Когда омертвевает часть поджелудочной железы, отказывают все органы. Они умирают от мультисистемной недостаточности, когда перестают работать почки, не держит сердце, легкие», — подчеркнул доктор.

В результате навредить здоровью может употребление по 200 граммов крепкого алкоголя пять раз в неделю.

По словам Мясникова, курение также пагубно скажется на самочувствии людей.

«Из других частых причин — курение. Причина не столько острого панкреатита, сколько хронического. Она потенцирует алкоголь. Кто регулярно выпивает и еще при этом курит, у них чаще панкреатит, причем в дозозависимой пропорции», — обратил внимание телеведущий.

Еще негативно влияют на поджелудочную, как добавил Мясников, камни желчного пузыря, вирусные инфекции, генетическая предрасположенность и прием ряда препаратов.

Ранее доктор Мясников назвал смертельную ошибку в случае инфаркта.

Также врач назвал категорию людей, защищенных от коронавирусной инфекции.