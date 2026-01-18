В Воронеже отменили угрозу непосредственного удара БПЛА

Предупреждение об угрозе непосредственного удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отменили для Воронежа. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Гусев.

«Отмена непосредственной угрозы удара БПЛА в Воронеже! Режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона», — говорится в публикации.

17 января в министерстве обороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 20:00 до 23:00 мск уничтожили 34 беспилотника ВСУ самолетного типа. По одному БПЛА нейтрализовали в Орловской области, Крыму и над акваторией Азовского моря, еще три уничтожили в небе Воронежской области, 11 — в Курской, а 17 — в Белгородской области.

До этого в Херсонской области без света остались более 300 тыс. человек. В пресс-службе главы региона уточнили, что проблемы с электроснабжением зафиксированы в 14 муниципальных образованиях и 450 населенных пунктах. Причиной стал обстрел подстанции в Запорожской области.

Ранее в двух районах Ростовской области сбили украинские беспилотники.