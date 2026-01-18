ВСУ не предпринимали атак на населенные пункты ДНР за минувшие сутки

Вооруженные силы Украины не атаковали населенные пункты Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки. Об этом сообщило управление по документированию военных преступлений Украины.

«Фактов атак вооруженных формирований Украины не зафиксировано. Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано», — говорится в сообщении.

В начал недели многоквартирный жилой дом получил повреждения в результате атаки украинского беспилотника по Никитовскому району Горловки. Речь идет о здании на улице Спортивной.

27 декабря сообщалось, что двое мирных жителей Горловки в ДНР пострадали во время обстрела украинского беспилотника, также были повреждены два гражданских авто.

В конце декабря беженка Галина рассказала РИА Новости, что операторы беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) запускали дроны во дворах многоквартирных домов в Красноармейске в Донецкой народной республике.

Ранее в ДНР сообщили о пострадавшем мужчине при налете дрона.