Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Армия

В ДНР сообщили, что ВСУ не атаковали в течение суток не атаковали регион

ВСУ не предпринимали атак на населенные пункты ДНР за минувшие сутки
Max Black/AP

Вооруженные силы Украины не атаковали населенные пункты Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки. Об этом сообщило управление по документированию военных преступлений Украины.

«Фактов атак вооруженных формирований Украины не зафиксировано. Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано», — говорится в сообщении.

В начал недели многоквартирный жилой дом получил повреждения в результате атаки украинского беспилотника по Никитовскому району Горловки. Речь идет о здании на улице Спортивной.

27 декабря сообщалось, что двое мирных жителей Горловки в ДНР пострадали во время обстрела украинского беспилотника, также были повреждены два гражданских авто.

В конце декабря беженка Галина рассказала РИА Новости, что операторы беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) запускали дроны во дворах многоквартирных домов в Красноармейске в Донецкой народной республике.

Ранее в ДНР сообщили о пострадавшем мужчине при налете дрона.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27647239_rnd_2",
    "video_id": "record::7ab45acd-e5df-41f5-aad8-d8932f054d7a"
}
 
Теперь вы знаете
Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+