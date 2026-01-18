Размер шрифта
Глава евродипломатии призвала Трампа не отвлекаться от Украины на Гренландию

Каллас призвала США не отвлекаться от урегулирования на Украине на Гренландию
Carlos Jasso/Reuters

США следует решать связанные с Гренландией вопросы внутри НАТО и не отвлекаться от Украины, написала в соцсети X верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Кая Каллас.

Глава дипломатии ЕС подчеркнула, что спор по поводу Гренландии не должен отвлекать страны Запада от «главной задачи» — помочь закончить военные действия на Украине.

«Если безопасность Гренландии под угрозой, мы должны решать это внутри НАТО», — заявила Каллас.

По ее мнению, заявления президента США Дональда Трампа о пошлинах в отношении европейских стран на руку Китаю и России.

До этого американский лидер сообщил о введении с 1 февраля тарифов в 10% в отношении Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции.

По словам Трампа, с 1 июня 2026 года пошлины для этих государств вырастут до 25% и будут действовать, «пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии». Лидер США выразил возмущение по поводу того, что эти страны начали перебрасывать свои силы на остров «непонятно зачем».

Ранее послы стран ЕС договорились об экстренном заседании после заявлений Трампа.

