В Дании назвали неожиданностью заявление Трампа о пошлинах из-за Гренландии

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен на своей странице в соцсети X назвал неожиданностью заявление президента США Дональда Трампа о введении пошлин против ряда стран из-за Гренландии.

«Заявление президента стало неожиданностью. Ранее на этой неделе у нас состоялась конструктивная встреча с вице-президентом [США Джей Ди] Вэнсом и госсекретарем [США Марко] Рубио», — отметил глава МИД.

По его словам, цель увеличения военного присутствия в Гренландии заключается в укреплении безопасности в Арктике.

При этом Расмуссен уточнил, что Копенгаген согласен с Вашингтоном в том, что необходимо предпринять дополнительные шаги, поскольку данный регион больше не является зоной низкой напряженности.

«Именно поэтому мы и партнеры по НАТО усиливаем сотрудничество в условиях полной прозрачности с нашими американскими союзниками», — добавил министр.

17 января глава Белого дома сообщил о введении с 1 февраля пошлин в 10% в отношении некоторых европейских стран в связи с ситуацией вокруг Гренландии. Американский политик уточнил, что эта мера коснется Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции.

По словам Трампа, с 1 июня 2026 года пошлины для этих стран вырастут до 25% и будут действовать, «пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии». Лидер США выразил возмущение по поводу того, что эти страны начали перебрасывать свои силы на остров «непонятно зачем».

Ранее Макрон пообещал Трампу «скоординированный ответ» Европы на пошлины из-за Гренландии.