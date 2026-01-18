В Европарламенте призвали отказаться от нулевых пошлин на импорт из США

Ведущая фракция Европарламента требует отказа от нулевых пошлин на импорт из США

Ведущая фракция Европарламента (ЕП) потребует пересмотра тарифного соглашения ЕС — США, таким образом отказавшись от нулевых пошлин для Вашингтона. Об этом написал в соцсети X глава Европейской народной партии (EPP) Манфред Вебер.

«EPP поддерживает торговое соглашение ЕС — США, однако, принимая во внимание угрозы относительно Гренландии, одобрение этого соглашения невозможно на данном этапе», — написал он.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил о введении с 1 февраля тарифов в 10% в отношении Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции.

16 января издание Ekstra Bladet со ссылкой на сенатора от американского штата Иллинойс Дика Дурбина сообщило, что делегация политиков из США прибыла в столицу Дании, чтобы поддержать власти королевства по вопросу принадлежности Гренландии. Всего в Копенгаген приехали 11 конгрессменов, представляющих как Демократическую, так и Республиканскую партии.

Ранее в Дании прошли массовые демонстрации против США.