Дачникам рассказали, когда их могут оштрафовать за мусор

По закону дачники, которые являются владельцами или пользователями земельных участков, не должны допускать скапливания на них мусора и бытовых отходов, рассказал агентству «Прайм» юрист «Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Сергей Савельев.

«На них может быть наложен административный штраф от 20 до 50 тысяч рублей», — рассказал Савельев.

Юрист уточнил, что если из-за скопления большого количества мусора на дачном участке произойдет порча земли, владельца могут оштрафовать на три-пять тысяч рублей.

Савельев также напомнил, что сейчас на территории России действуют единые правила противопожарной безопасности, которые регламентируют в том числе сжигание мусора на даче. Разведение костров и использование открытого огня в неустановленных местах может привести к административной ответственности — штрафу от двух до пяти тысяч рублей.

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