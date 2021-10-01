Роспотребнадзор рассказал об особенностях вакцинации пожилых людей

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что вакцинацию от коронавирусной инфекции пожилые люди переносят легко и без побочных эффектов.

В ведомстве объяснили, что это происходит из-за особенностей иммунной системы. Прививаться им можно даже с различными хроническими заболеваниями, главное, не в фазе обострения, дали рекомендации в Роспотребнадзоре.

При этом в службе указали, что люди пожилого возраста в зоне особого риска из-за пандемии коронавируса.

У пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, может развиться вирусная пневмония и тромбозы различной локализации.

Ранее Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предупредила россиян о «сложном периоде» из-за подъема заболеваемости COVID-19. Также глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в последнее время у пациентов чаще наблюдаются тяжелые формы COVID-19. Также он отметил, что за последний месяц темпы вакцинации снизились, в основном это связано с отпусками и началом учебного года.