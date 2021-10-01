На Алтае мужчину привязали на цепь и хотели «проучить трудом»

На Алтае мужчина подозревается в избиении и похищении знакомого с целью «проучить обидчика трудом», возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили к краевом управлении СК.

По данным следствия, подозреваемый поссорился с потерпевшим — бывшим сожителем его тещи — и приехал выяснять отношения в село Ильинка. Выманив из дома подозреваемый избил потерпевшего, затем связал его руки проволокой и увез на животноводческую стоянку, желая проучить трудом.

«На стоянке, находясь в жилом помещении, злоумышленник, незаконно удерживая потерпевшего, продолжил избивать последнего, нанося ему удары... в том числе с помощью резиновой палки, после чего пристегнул мужчину цепью за ногу к металлической трубе, скрепив ее навесными замками», — говорится в сообщении СК.

Подозреваемый вскоре оставил потерпевшего в одиночестве Прикованный на цепь мужчина смог самостоятельно освободиться лишь на следующий день, затем сбежал и около двух дней добирался до дома. Затем он обратился в больницу, а медики сообщили о случившемся в полицию.

В настоящее время правоохранители установили местонахождение подозреваемого. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий.

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