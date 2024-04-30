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Кабмин назвал сроки запуска нового порядка организации целевого обучения в РФ

Кабмин: обновленный порядок организации целевого обучения в РФ запустят с 1 мая

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пресс-служба зампреда правительства России Дмитрия Чернышенко

Правительство РФ утвердило обновленный порядок организации целевого обучения в вузах и колледжах, который начнет действовать с 1 мая, теперь предложения о заключении договоров на целевое обучение будут доступны на платформе «Работа в России», сообщается в сайте кабмина.

«С 1 мая 2024 года в России начнёт действовать актуализированный порядок организации целевого обучения в вузах и колледжах. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», - указано в сообщении.

Это постановление кабмина подготовили для реализации новых норм закона «Об образовании», которые были приняты в апреле 2023 года.

«Документ утверждает положение о целевом обучении по программам среднего профессионального и высшего образования, правила установления квоты приёма на целевое обучение по программам высшего образования за счёт бюджетных средств, типовую форму договора о целевом обучении в колледже или вузе, другие формы», - отмечено в сообщении.

Теперь предложение заказчика о заключении договоров о целевом обучении будет размещаться на единой цифровой платформе в сфере занятости «Работа в России» и будет общедоступным, уточнили в кабмине. Абитуриент сможет самостоятельно ознакомиться с предложениями заказчиков и подать заявку в бумажном виде или в электронном виде через портал госуслуг.

«После завершения обучения выпускнику необходимо будет отработать в организации, которая выступила заказчиком обучения, как минимум три года. В договоре о целевом обучении могут быть прописаны условия о прохождении студентом-целевиком практики у заказчика. Также заказчик может установить требования к успеваемости студента», - говорится в сообщении кабмина.

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