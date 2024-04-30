В Госдуме предложили проверять сексуальную ориентацию чиновников

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн предложил проверять сексуальную ориентацию чиновников перед назначением на пост. Об этом он сказал в интервью изданию «Самарское обозрение».

Депутат считает, что в таких проверках нет «ничего предосудительного и плохого». По его словам, для представителей ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) «зонами недоступности» должны быть те учреждения и органы власти, которые напрямую связаны с воспитанием детей и молодежи.

«Защита традиционных семейных ценностей — один из постулатов государственной политики, и к людям, которые этим занимаются, необходимо подходить особенно внимательно», — заявил парламентарий.

20 апреля Хинштейн опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором заподозрил вице-спикера Самарской губернской думы Александра Живайкина в связи с ЛГБТ. Он обратил внимание на розовый лак для ногтей на руке на одной из фотографий, опубликованных чиновником, и увидел «странную тягу к совместному фотографированию с юношами нетрадиционной ориентации».

До этого министр молодежной политики Самарской области Сергей Бурцев подал в отставку после обвинений Хинштейна в однополой связи с подчиненным. Депутат утверждал, что Бурцев отдыхал вместе со своим сотрудником в одном номере.

Ранее депутаты Госсовета Крыма удивились, что они работают.