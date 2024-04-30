Пик паводка на реке Тобол в Тюменской области сдвинулся

Пики подъема воды на реке Тобол в Тюменской области сместились на май. С таким заявлением выступил губернатор области Александр Моор в своем Telegram-канале.

«Нынешний паводок аномальный», — написал глава региона.

В публикации отмечается, что вода вновь поднялась, на утро ее уровень – 12 метров 22 сантиметра. Это на 74 сантиметров выше максимума 2017 года.

По словам Моора, река ведет себя очень непредсказуемо, что заставляет обновить прогнозы. Так, в селе Упорово пик паводка отодвинулся по срокам на 6-9 мая, в городе Ялуторовске — на 9-10 мая. Ранее максимальный подъем воды в этих населенных пунктах ожидался 28 апреля и 1 мая соответственно.

В России начались паводки. Из-за прорыва дамбы в Орске Оренбургской области оказались затоплены целые поселки, из зоны бедствия эвакуированы тысячи человек. Вода начала подступать к столице региона — Оренбургу. Наводнения ожидают и в Курганской области. Что делать местным жителям в такой ситуации, как обезопасить себя во время паводка и подготовиться к приходу воды — в памятке «Газеты.Ru».

Ранее курганский губернатор Шумков сообщил о снижении интенсивности паводка на Тоболе.