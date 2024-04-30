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Американец разбил суперкар McLaren об стену, пытаясь похвастаться на камеру

В США водитель разбил об стену McLaren, показывая на камеру полицейский разворот

В Лос-Анджелесе водитель редкого суперкара McLaren Senna стоимостью $1,3 млн не справился с управлением, выполняя трюки перед камерой, и врезался в здание. Об этом сообщает Motor1.

Авария произошла на бульваре Вентура в районе Вудленд-Хиллз в Лос-Анджелесе. На кадрах видно, что водитель McLaren останавливается у правого края проезжей части и разворачивается против часовой стрелки в управляемом заносе. Затем он продолжает движение и пытается разогнаться, чтобы повторить «полицейский разворот».

Однако пустить автомобиль в скольжение у него не получилось, машина поехала направо и врезалась в стену автосалона Lexus. При этом McLaren задел припаркованную Toyota Camry. О пострадавших не сообщается. Суперкар получил сильные механические повреждения.

Ранее стало известно, что Tesla продолжит массовые сокращения.

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