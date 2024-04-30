Аршавин назвал глупостью слухи об увольнении Семака из «Зенита»

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин, который работает в структуре «Зенита», в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!» назвал опрометчивым потенциальное решение уволить Сергея Семака с поста главного тренера петербургского клуба.

«Семака надо убирать? Ну, глупости. Нет ли перенасыщения? Во-первых, это надо у тренера спрашивать, но я думаю, что, когда ты выигрываешь пять, ты хочешь выиграть шесть. Гвардиола тогда тоже должен из «Манчестер Сити» он в один год выиграл все титулы», — заявил Аршавин.

В 26-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» со счетом 0:1 проиграл московскому «Динамо».

«Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. В активе петербургского клуба 50 баллов. Вторым идет «Краснодар», набравший также 50 очков. Примечательно, что предыдущий матч РПЛ «Зенит» также проиграл, уступив «Рубину». Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:2.

«Динамо» закрывает тройку лидеров турнирной таблицы. Подопечные Марцела Лички за 26 туров набрали 47 баллов.

В следующем туре национального первенства «Зенит» на выезде сыграет с воронежским «Факелом», игра состоится 6 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. «Динамо» сразится на домашнем стадионе с «Сочи». Игра, которая пройдет 5 мая, начнется в 16:30 по московскому времени.

Ранее дочь Семака обвинили в том, что она настроила фанатов против отца.