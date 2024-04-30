Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Парламент Грузии рассматривает закон об иноагентах во втором чтении

Парламент Грузии начал рассмотрение закона об иноагентах во втором чтении

close
100%
Irakli Gedenidze/Reuters

Парламент Грузии начал обсуждение закона об иноагентах во втором чтении. Заседание транслируется на сайте парламента Грузии.

Ожидается, что постатейное обсуждение законопроекта займет слишком много времени, поэтому его рассмотрение может продолжиться и в другой день.

Вечером 29 апреля юридический комитет парламента Грузии одобрил во втором чтении закон об иноагентах после 10-часового постатейного обсуждения.

В начале апреля правящая партия «Грузинская мечта» внесла законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в парламент. В сопроводительной записке говорилось, что инициатива предполагает обязательную регистрацию некоммерческих юрлиц и СМИ, чьи доходы поступают из-за рубежа.

Перед этим президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на закон об иноагентах, поскольку он противоречит стратегии и рекомендациям Евросоюза.

Ранее премьер-министр Грузии Кобахидзе назвал предателем президента страны Зурабишвили.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами