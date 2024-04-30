Парламент Грузии рассматривает закон об иноагентах во втором чтении

Парламент Грузии начал обсуждение закона об иноагентах во втором чтении. Заседание транслируется на сайте парламента Грузии.

Ожидается, что постатейное обсуждение законопроекта займет слишком много времени, поэтому его рассмотрение может продолжиться и в другой день.

Вечером 29 апреля юридический комитет парламента Грузии одобрил во втором чтении закон об иноагентах после 10-часового постатейного обсуждения.

В начале апреля правящая партия «Грузинская мечта» внесла законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в парламент. В сопроводительной записке говорилось, что инициатива предполагает обязательную регистрацию некоммерческих юрлиц и СМИ, чьи доходы поступают из-за рубежа.

Перед этим президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на закон об иноагентах, поскольку он противоречит стратегии и рекомендациям Евросоюза.

Ранее премьер-министр Грузии Кобахидзе назвал предателем президента страны Зурабишвили.