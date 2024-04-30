Тайконавты вернулись на Землю после шести месяцев на орбите

Экипаж китайского пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-17», состоящий из трех тайконавтов, благополучно вернулся на Землю с околоземной орбиты, где провел шесть месяцев. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Спускаемая капсула с тайконавтами приземлилась на площадке Дунфэн, которая расположена в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Экипаж «Шэньчжоу-17» проводил научные эксперименты с полезным грузом, а также осуществлял внекорабельную деятельность, в частности, проводил монтажные и ремонтные работы в открытом космосе. Также тайконавты собирали эксплуатационные данные и повышали эффективность функционирования станции.

Экипаж «Шэньчжоу-17» прибыл на китайскую орбитальную станцию «Тяньгун» 26 октября. Для командира Тан Хунбо это была вторая миссия на орбиту Земли. Он стал тайконавтом с самым коротким интервалом между двумя миссиями. В состав экипажа вошли Тан Шэнцзе и Цзян Синьлинь, для которых это был первый полет в космос.

Строительство китайской орбитальной станции «Тяньгун» началось 29 апреля 2021 года, а сборка основной конфигурации станции была завершена 3 ноября 2022 года.

Ранее был побит рекорд по количеству человек на орбите Земли.