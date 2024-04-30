Похолодание и заморозки прогнозируются в Москве до конца недели

В Москве ожидается похолодание со среды, в ночь на субботу ожидаются заморозки до минус 1. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, слова которого передает «Интерфакс».

«В четверг температура на 5-6 градусов ниже, чем в среду. Ночью плюс 3 - плюс 5, по области до плюс 1, а днём плюс 12 - плюс 14. Уже прохладная температура. Такая температура будет ниже нормы на 1-2 градуса. В пятницу дальнейшее понижение температуры: уже ночью в московском регионе от нуля до плюс 5 градусов, а днём максимум плюс 8 - плюс 10 градусов. Заметное понижение, на 2-3 градуса ниже нормы», — сказал он.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов допустил мокрый снег в Москве 5 и 6 мая.

Синоптик предупредил, что холодная погода продлится до начала следующих длинных выходных, причем вероятность ночных заморозков останется 100-процентной, а днем температура не поднимется выше плюс 9 градусов.

Ранее суббота в Москве стала самым «мокрым» 27 апреля за последние 75 лет.