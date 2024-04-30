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Работа Керченской паромной переправы приостановлена

Керченская паромная переправа временно прекратила работу из-за непогоды

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Госавтоинспекция Краснодарского края предупредила о временной приостановке работы Керченской паромной переправы из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального ГИБДД.

«В связи с неблагоприятными метеоявлениями, связанными с дождями, грозами и усилением ветра, временно прекращено Керченское паромное сообщение», — отмечается в сообщении.

В Госавтоинспекции порекомендовали автомобилистам, планирующим поездку в Крым или обратно, использовать альтернативные сухопутные маршруты через новые российские регионы.

21 апреля перед Крымским мостом образовалась длинная очередь из 110 автомобилей.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении разрушить Крымский мост для изоляции Крыма. «Для нас это военный объект», — сказал украинский лидер.

Ранее гособвинение запросило семь лет колонии для полковника Росгвардии Волкова, который обвиняется в поставке некачественных радиолокационных комплексов для защиты Крымского моста.

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