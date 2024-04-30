Посол Франции вернулась в Баку

Посол Франции в Азербайджане Анн Буайон, отозванная Парижем для консультаций в середине апреля, вернулась в Баку. Об этом сообщает агентство АПА.

«Посол вернулась в Баку и продолжает дипломатическую деятельность», — заявил источник агентства.

Буайон была отозвана для консультаций на фоне напряженных отношений между Баку и Парижем. В заявлении МИД Франции отмечалось, что дипломата принял президент Эмманюэль Макрон. При этом причину отзыва посла МИД не указывал.

17 апреля стало известно, что Париж принял решение отозвать для консультаций своего посла в Азербайджане.

Отмечалось, что президент Франции Эммануэль Макрон принял это решение на фоне «продолжающихся в последние месяцы действий Азербайджана, наносящих ущерб двусторонним отношениям между Парижем и Баку».

В январе президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Франция готовит Армению к «очередной войне», вооружая Ереван и обучая военнослужащих.

Ранее Макрон нашел способ повлиять на Путина в вопросе Украины.