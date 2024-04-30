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Жителей Крыма предупредили об опасности упавших на полуострове обломков ATACMS

Военный эксперт Дандыкин: упавшие в Крыму обломки ATACMS могут быть очень опасны

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Wikimedia Commons

Несдетонировавшие обломки баллистических ракет ATACMS, при помощи которых украинские войска пытались атаковать Крым, представляют очень большую опасность для жителей полуострова. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» заявил военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, ракеты могут иметь разные конфигурации. В том числе их производят в кассетном варианте, подчеркнул специалист.

«Так вот, эти кассеты, вполне вероятно, когда их сбили наши силы противовоздушные обороны, разбросались и не взорвались. Такое может быть», — сказал Дандыкин.

Он пояснил, что подобное могло произойти, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили снаряды с просроченным сроком хранения. В таком случае осколки этих ракет представляют большую опасность для населения.

Как сказал эксперт, упомянутые кассеты оснащены различными суббоеприпасами в виде шариков. Их детонация может привести к печальным последствиям, поэтому специалист призвал граждан сразу вызывать саперов при обнаружении осколков ATACMS.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В ночь на 30 апреля украинские войска попытались атаковать Крым, выпустив в сторону полуострова несколько американских ракет ATACMS. Руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что на фоне атаки в Джанкое и Симферополе сработали системы противовоздушной обороны.

Позже глава Крыма Сергей Аксенов предупредил местных жителей о падении неразорвавшихся боеприпасов. В частности, осколки снарядов могли рухнуть в районе села Донское и его окрестностей.

Ранее в Совете Федерации РФ оценили опасность поставляемых ВСУ ракет ATACMS для страны.

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