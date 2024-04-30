Жителей Крыма предупредили об опасности упавших на полуострове обломков ATACMS

Несдетонировавшие обломки баллистических ракет ATACMS, при помощи которых украинские войска пытались атаковать Крым, представляют очень большую опасность для жителей полуострова. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» заявил военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, ракеты могут иметь разные конфигурации. В том числе их производят в кассетном варианте, подчеркнул специалист.

«Так вот, эти кассеты, вполне вероятно, когда их сбили наши силы противовоздушные обороны, разбросались и не взорвались. Такое может быть», — сказал Дандыкин.

Он пояснил, что подобное могло произойти, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили снаряды с просроченным сроком хранения. В таком случае осколки этих ракет представляют большую опасность для населения.

Как сказал эксперт, упомянутые кассеты оснащены различными суббоеприпасами в виде шариков. Их детонация может привести к печальным последствиям, поэтому специалист призвал граждан сразу вызывать саперов при обнаружении осколков ATACMS.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

В ночь на 30 апреля украинские войска попытались атаковать Крым, выпустив в сторону полуострова несколько американских ракет ATACMS. Руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что на фоне атаки в Джанкое и Симферополе сработали системы противовоздушной обороны.

Позже глава Крыма Сергей Аксенов предупредил местных жителей о падении неразорвавшихся боеприпасов. В частности, осколки снарядов могли рухнуть в районе села Донское и его окрестностей.

Ранее в Совете Федерации РФ оценили опасность поставляемых ВСУ ракет ATACMS для страны.