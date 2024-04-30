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Россия предоставила ВНЖ пенсионеру из Латвии после устранения неточности

РФ предоставила ВНЖ пенсионеру из Латвии после устранения неточности в фамилии

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Россия предоставила вид на жительство 83-летнему гражданину Латвии Александрсу Димитриевсу после того, как были урегулированы вопросы, связанные с неточностью в написании его фамилии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президент Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.

«Миграционные подразделения МВД перепроверили документы Димитриевса и приняли решение о выдаче ему вида на жительство», — сказал он.

Мельников подчеркнул, что все препятствия для его получения устранены.

Он также выразил благодарность руководству МВД и журналистам. В 2024 году мужчина решил воссоединиться с семьей, которая ранее переехала из Латвии в Россию. Изначально гражданину Латвии отказывали в выдаче ВНЖ из-за неточности в написании фамилии.

До этого сообщалось, что управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) депортирует 800 россиян, которые не оформили вид на жительство в стране и не прошедших языковой тест.

Ранее посольство России в Латвии осудило решение КС республики о депортации россиян.

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