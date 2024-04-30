Россия предоставила ВНЖ пенсионеру из Латвии после устранения неточности

Россия предоставила вид на жительство 83-летнему гражданину Латвии Александрсу Димитриевсу после того, как были урегулированы вопросы, связанные с неточностью в написании его фамилии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президент Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.

«Миграционные подразделения МВД перепроверили документы Димитриевса и приняли решение о выдаче ему вида на жительство», — сказал он.

Мельников подчеркнул, что все препятствия для его получения устранены.

Он также выразил благодарность руководству МВД и журналистам. В 2024 году мужчина решил воссоединиться с семьей, которая ранее переехала из Латвии в Россию. Изначально гражданину Латвии отказывали в выдаче ВНЖ из-за неточности в написании фамилии.

До этого сообщалось, что управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) депортирует 800 россиян, которые не оформили вид на жительство в стране и не прошедших языковой тест.

Ранее посольство России в Латвии осудило решение КС республики о депортации россиян.