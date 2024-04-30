В Москве ожидается сильный ветер

В ближайшие часы в Москву придет сильный ветер. Об этом предупредили в столичном управлении министерства чрезвычайных ситуаций в Telegram.

«Ожидается усиление ветра до 17 м/с», — указывается в публикации.

Согласно прогнозам Росгидрометцентра, ненастье застигнет столицу в ближайшие 1-2 часа и сохранится до конца суток 30 апреля.

Аналогичное предупреждение выпустило управление МЧС по Московской области.

Жителям и гостям города посоветовали снизить скорость движения при управлении автомобилем, увеличить дистанцию между машинами на дороге и избегать внезапных маневров. Пешеходам рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не прятаться под деревьями.

До этого заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал москвичам о погоде в начале мая. По его словам, в первых числах месяца в столице прогнозируются небольшие дожди.

Ранее в российском регионе объявили экстренное предупреждение.