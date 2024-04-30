Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве ожидается сильный ветер

МЧС выпустило экстренное предупреждение о ветре до 17 м/с в Москве 30 апреля

close
100%
Unsplash

В ближайшие часы в Москву придет сильный ветер. Об этом предупредили в столичном управлении министерства чрезвычайных ситуаций в Telegram.

«Ожидается усиление ветра до 17 м/с», — указывается в публикации.

Согласно прогнозам Росгидрометцентра, ненастье застигнет столицу в ближайшие 1-2 часа и сохранится до конца суток 30 апреля.

Аналогичное предупреждение выпустило управление МЧС по Московской области.

Жителям и гостям города посоветовали снизить скорость движения при управлении автомобилем, увеличить дистанцию между машинами на дороге и избегать внезапных маневров. Пешеходам рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не прятаться под деревьями.

До этого заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал москвичам о погоде в начале мая. По его словам, в первых числах месяца в столице прогнозируются небольшие дожди.

Ранее в российском регионе объявили экстренное предупреждение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами