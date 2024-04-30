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Экономика Тайваня рекордно разогналась

Экономика Тайваня растет самыми быстрыми темпами с 2021 года благодаря буму ИИ

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Chiang Ying-ying/AP

ВВП Тайваня за январь — март увеличился на 6,51% в годовом выражении, до 5,46 трлн тайваньских долларов ($167 млрд), что является лучшим показателем со второго квартала 2021 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Экспорт Тайваня в марте подскочил на 18,9%. Драйвером роста послужили продажи компьютеров и сопутствующего оборудования, необходимого для искусственного интеллекта (ИИ), которые взлетели более чем на 400%.

На этом фоне статистическое бюро Тайваня повысило прогноз ВВП на 2024 год до 3,57% с предыдущей оценки в 3,43% в феврале.

Экономика Тайваня является одним из главных бенефициаров резкого роста мирового спроса на ИИ-технологии, отмечает издание. В Тайване находится один из крупнейших мировых производителей полупроводников — TSMC.

До этого Китай озаботился ужесточением контроля Японии над экспортом полупроводников.

Ранее США ввели новые ограничения на поставку ИИ-чипов и оборудования для них в КНР.

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