Группа «Пикник» подняла цены на выступления после теракта в «Крокусе»

Группа «Пикник» подняла цены на концерты после теракта на площадке «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как отмечает издание, стоимость выступления группы «Пикник» повысили до трех миллионов рублей. Раньше, по данным Baza, концерт музыкантов стоил 2-2,5 млн рублей. При этом райдер звезд остался прежним. В него входят пятизвездочные отели, бутылка водки от лучшего местного производителя, шесть бутылок пива, восемь бутербродов в гримерке и профессиональная служба безопасности.

Также в документе, опубликованном Telegram-каналом, сказано, что промоутер несет полную ответственность за безопасность группы, имущества и оборудования. Также главной задачей охраны на концерте «Пикника» является безопасность зрителей и артистов.

Вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки. Теракт стал крупнейшим в России со времен трагедии в Беслане.

29 марта директор группы «Пикник» Юрий Чернышевский рассказал, что значительные потери понесли и коллектив, и оркестр. Он подчеркнул, что музыканты больше переживают не из-за утраченных инструментов, а из-за людей, которых не стало в результате теракта.

Ранее силовики приехали на концерт группы «Пикник» в Екатеринбурге.