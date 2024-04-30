В МИД Азербайджана оценили возможность переговоров с Арменией

Глава Министерства иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку выступает за прямые, двусторонние переговоры с Ереваном по мирному договору. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его мнению, подобный тип переговоров зарекомендовал себя как наиболее эффективное и успешное решение достижения взаимоприемлемых результатов. Они нацелены на достижение мира и стабильности в регионе, считает глава МИД Азербайджана.

Байрамов добавил, что об этом свидетельствуют недавние договоренности, которые были достигнуты между комиссиями двух государств по делимитации границы.

Азербайджан и Армения по состоянию на 29 апреля выполнили свыше половины работ, связанных с уточнением координат на границе двух государств.

До этого Ереван сообщил о согласовании с Баку отдельных отрезков границы: они пройдут между населенными пунктами Баганис (Армения) — Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) — Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) — Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) — Кызыл Гаджилы (Азербайджан). Отмечалось, что границы будут приведены «в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада».

Ранее Пашинян предупредил о риске новой войны с Азербайджаном.