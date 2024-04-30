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В США признали, что ВС РФ добиваются успехов в СВО каждый день

CNN: Россия добивается тактических успехов на Украине каждый день

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Евгений Биятов/РИА Новости

Россия ежедневно добивается тактических успехов в рамках проведения специальной военной операции, это отражает «новый темп» боевых действий после освобождения Авдеевки. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

«Тактические наступления России теперь происходят ежедневно и отражают новый темп на поле боя после падения промышленного города Авдеевка в феврале», - говорится в сообщении телеканала.

На этом фоне потери Украины сопровождаются критикой со стороны влиятельных военных блогеров и аналитиков официальных отчетов вооруженных сил о боевых действиях, отмечет CNN.

Также сообщается, что многие западные аналитики, а также украинские официальные лица рассматривают нынешнее наращивание темпов действий России «как предвестник крупной попытки наступления позднее этой весной» в рамках СВО.

30 апреля минобороны РФ сообщало, что подразделения «Южной» группировки Вооруженных сил (ВС) России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении фронта в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Ранее в Минобороны заявили о новых потерях ВСУ в Работино.

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