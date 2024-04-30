Россия по-прежнему привержена мораторию на проведение ядерных испытаний. Об этом заявил исполнительный директор Организации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд в публикации на своей странице в социальной сети X, передает ТАСС.

«Приятно видеть заявление Российской Федерации о том, что ее приверженность ДВЗЯИ и мораторий на ядерные испытания остаются неизменными», — подчеркнул он.

Соответствующее заявление в разговоре с Флойдом сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков 22 апреля. При этом подчеркивалось, что соблюдение РФ этого моратория в дальнейшем будет зависеть от США.

Переговоры прошли на полях Московской конференции по нераспространению. Мероприятие посвящено обсуждению актуальных вопросов ядерной безопасности.

«Рябков подчеркнул, что Россия продолжает поддерживать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в качестве государства, подписавшего его», — говорится в публикации.

2 ноября 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Документ вступил в силу в день его публикации на официальных ресурсах.

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