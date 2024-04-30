В минобороны Польши высказались о размещении ядерного оружия в стране

Польша уже давно подала заявление на участие в программе НАТО Nuclear sharing, которая подразумевает возможность размещения в стране ядерного оружия, и пока его не отзывала. Об этом в эфире польского ТВ заявил замминистра обороны Польши Павел Залевский, его цитирует РИА Новости.

«Мы говорим о программе, которая называется Nuclear sharing. <...> И Польша заявила о своей готовности участия в этой программе. И это заявление о готовности не было отозвано», — объяснил Залевский.

По словам замминистра, он не вполне понимает цель президента Польши Анджея Дуды, который поднял вопрос о присоединении к Nuclear sharing внутри страны, а не на переговорах с США, обозначив тем самым некий внутриполитический конфликт.

Залевский призвал Дуду чаще встречаться с советниками по безопасности и отметил, что сам является сторонником размещения ядерного оружия в Польше.

О возможности появления в Польше американского ядерного оружия Дуда высказался утром 22 апреля. Он заявил, что если союзники по НАТО решат разместить указанное вооружение на польской территории для укрепления безопасности восточного фланга Североатлантического альянса, то Варшава будет к этому готова. Подробнее об этом, а также о том, что по поводу высказываний Дуды думают в Москве, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле оценили реакцию США на заявление Польши о ядерном оружии.