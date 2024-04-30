Полтысячи российских ветеранов получат более комфортные условия жилья

Фонд «Защитники Отечества» поможет в адаптации жилья 500 ветеранам специальной военной операции, получившим инвалидность в ходе боевых действий. Об этом сообщает Telegram-канал фонда.

«Фонд «Защитники Отечества» помогает ветеранам СВО с инвалидностью адаптировать жилье. В программе уже участвуют 500 героев. На сегодня работы ведутся в 100 домах и квартирах по всей России, на остальных идет подготовка», — указано в сообщении фонда.

В фонде отметили, что для удовлетворения заявки ветеранов сформированы особые комиссии в составе представителей администрации и экспертов Всероссийского общества инвалидов. Отмечается, что около половины заявок будет удовлетворено в Донецкой и Луганской народных республиках.

До этого боец Вооруженных сил России, ветеран специальной военной операции на Украине Эльдар Чеченов назвал причины для участия в проекте «Время героев».

Ранее спектакль об СВО, отмененный в Пермском крае, поставили в Туле.