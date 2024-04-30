Подростки избили краснодарца из-за замечания о мопедах и стали фигурантами дела

В Краснодаре возбудили уголовное дело после того, как местного жителя избили в коттеджном поселке. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел несколько дней назад. По версии правоохранителей, несколько молодых людей решили отомстить мужчине и отправились к нему домой, где нанесли ему травмы.

После произошедшего была организована доследственная проверка, правоохранители устанавливают личности всех участников произошедшего.

«По результатам проверки будет принято законное решение с учетом оценки степени причиненного вреда здоровью потерпевшего», – сообщается в публикации.

Правоохранители также возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. В рамках закона за подобные преступления грозит лишение свободы до трех лет.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по региону, предположительно, речь идет о подростках, которые катались на мопедах. Наиболее вероятно, россиянину не понравилась езда школьников и мужчина высказал им свое недовольство.

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