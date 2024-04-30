В Кремле состоялась тренировка Президентского полка перед церемонией инаугурации

Президентский полк провел плановую тренировку в рамках подготовки к церемонии инаугурации главы государства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника отдела по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) РФ Дениса Симонова.

В материале отмечается, что тренировка прошла на территории московского Кремля. По словам Симонова, подобные мероприятия проводились и до этого.

«Прошла одна из плановых тренировок Президентского полка в рамках подготовки к церемонии [инаугурации]», — сказал он.

Участие Президентского полка, имеющего статус спецслужбы, в церемонии инаугурации главы государства является традицией. Во время соответствующего мероприятия военнослужащие этого подразделения сопровождают торжественную церемонию от начала и до конца, выполняя важные представительские функции.

Церемония инаугурации президента РФ, которым по итогам всеобщего голосования был избран действующий глава государства Владимир Путин, запланирована на 7 мая. Трансляция мероприятия начнется в 12:00 мск.

Ранее в Совете Федерации РФ анонсировали внеплановое заседание после церемонии инаугурации президента.