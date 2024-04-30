Суд арестовал пятерых обвиняемых в поджоге вертолета в Москве

Дорогомиловский районный суд города Москвы арестовал пятерых обвиняемых в поджоге вертолета в аэропорту Остафьево. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в своем Telegram-канале.

Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении пятерых обвиняемых избрана до 27 июня.

По данным следствия, организатором случившегося стал завербованный спецслужбами Украины Станислав Хамидулин. Он, используя интернет, вовлек в совершение теракта остальных арестованных, обещая им денежное вознаграждение.

До этого сообщалось, что по подозрению в поджоге вертолета Ка-32 в Остафьево были задержаны пять человек. Всем задержанным от 19 до 22 лет. Среди них одна девушка. Отмечается, что все задержанные приехали в Москву из регионов России: двое — из Норильска, двое — из Новосибирской области и один — из Ростовской области.

27 апреля в Москве подожгли спасательный вертолет Ка-32. Вертолет стоял на стоянке «Северная». Площадь огня составила около 30 кв. метров, его потушили пожарные.

Ранее стали известны подробности о подозреваемом в поджоге вертолета в Москве.