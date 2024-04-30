Одежда вспыхнула на электромонтажнике в российском городе, он попал в реанимацию

В Петербурге на электромонтажнике родом из Луганска вспыхнула одежда, он попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 29 апреля в Кронштадтском районе. 35-летний электромонтажник производил работы по установке трансформаторной будки на Цитадельской дороге и при помощи болгарки демонтировал старые трубы.

В ходе проводимых мужчиной работ произошло воспламенение неустановленного вещества. Из-за этого на нем загорелась одежда.

Бригада скорой помощи забрала пострадавшего в медицинское учреждение, где его поместили в отделение реанимации. Врачи диагностировали у него термические ожоги 2-3 степени 70% туловища и конечностей. Состояние мужчины оценили как крайне тяжелое.

Ранее в Энгельсе двое детей получили ожоги из-за брошенной в мангал бутылки с розжигом.