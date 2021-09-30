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У школы в Москве отец десятиклассницы открыл стрельбу

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Depositphotos

В полиции сообщили, что возле здания школы на Палехской улице мужчина открыл стрельбу, передает Mash.

По данным канала, стрелявший — отец одной из учениц, который пришел разобраться с обидчиками девочки. Сначала он устроил драку, а потом достал пистолет и выстрелил в воздух. Мужчина пытался скрыться, но его задержала полиция.

По данным телеканала «360», стрельба была не на территории школы, а у дома напротив. Источник уточнил, что дом оцеплен.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области мужчина открыл стрельбу по сотрудникам управляющей компании, которые приехали подключать отопление в доме. Об этом сообщает группа «Подслушано Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел 29 сентября 2021 года в городе Каменск-Уральском. По данным паблика, мужчину разозлил грохот, который создавали рабочие. Он вышел на балкон, начал кричать и скидывать на сотрудников пустые бутылки. Затем он взял пистолет, спустился на улицу и открыл стрельбу — одна из пуль попала в рабочего.

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