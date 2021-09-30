Мурашко объявил о завершении третьей фазы испытаний «Спутника V»

Испытания третьей фазы российской вакцины против коронавируса «Спутник V» среди граждан старше 60 лет завершены. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19, передает ТАСС.

По словам главы Минздрава, в ходе испытаний был показан высокий профиль безопасности и эффективности препарата.

Ранее сообщалось, что фармацевтическая компания «Герофарм» выпустила первую партию вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».

До этого Минздрав России одобрил начало I-II фазы клинических исследований вакцины против COVID-19 «Бетувакс-КоВ-2». Об этом следует из реестра клинических испытаний.

Согласно информации оперативного штаба, по состоянию на 30 сентября в России выявлено 7 511 026 случаев заражения коронавирусом. За весь период зафиксировано 207 255 летальных исходов, выздоровели 6 672 767 человек.